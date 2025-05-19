Путин рассказал Трампу о большом уважении к Меланье

Президент России Владимир Путин рассказал американскому коллеге Дональду Трампу, что супругу главы Белого дома Меланью «очень сильно уважают», передает Sky News.
«Я спросил: «А как насчет меня?» Мне ответили: «Нет, Мелания им нравится больше», — заявил Трамп. Президент США подчеркнул, что стране повезло с «преданной и сострадательной» первой леди.
Ранее The New York Times сообщила, что Меланья редко появляется в Белом доме. По данным издания, с момента инаугурации Трампа 20 января Мелания суммарно провела в Белом доме менее 14 дней. Ряд ее обязанностей взял на себя президент. В частности, он выбирает декорации для резиденции Белого дома, занимается украшением Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле и устраивает приемы в Месяц женской истории.