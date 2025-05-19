Путин рассказал Трампу о большом уважении к Меланье

Путин рассказал Трампу, что Меланью очень сильно уважают

Президент России Владимир Путин рассказал американскому коллеге Дональду Трампу, что супругу главы Белого дома Меланью «очень сильно уважают», передает Sky News.

«Я спросил: «А как насчет меня?» Мне ответили: «Нет, Мелания им нравится больше», — заявил Трамп. Президент США подчеркнул, что стране повезло с «преданной и сострадательной» первой леди.

Ранее The New York Times сообщила, что Меланья редко появляется в Белом доме. По данным издания, с момента инаугурации Трампа 20 января Мелания суммарно провела в Белом доме менее 14 дней. Ряд ее обязанностей взял на себя президент. В частности, он выбирает декорации для резиденции Белого дома, занимается украшением Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле и устраивает приемы в Месяц женской истории.