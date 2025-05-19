Путин сообщил о готовности работать над меморандумом с Украиной

Президент России Владимир Путин после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что Москва готова работать над меморандумом по урегулированию конфликта на Украине совместно с Киевом. Документ определит позиции возможного будущего мирного договора.
«Таких, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — пояснил российский лидер.
Трамп после разговора с Путиным подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся немедленно.
Американский лидер отметил, что условия для немедленного начала российско-украинских переговоров будут согласованы двумя сторонами. Это связано с тем, что они знают детали переговоров, о которых «никто другой не будет знать».