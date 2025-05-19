Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:49, 19 мая 2025Культура

Раскрыли пол ребенка Мари Краймбрери и Давы

Мать Давида Манукяна раскрыла, что у него и Мари Краймбрери родилась дочь
Андрей Шеньшаков

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Мать певца Давида Манукяна, известного под псевдонимом Dava, Анна раскрыла пол их с Мари Краймбрери (настоящее имя Марина Жадан) новорожденного ребенка. Об этом женщина написала в комментариях в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манукян выразила свои эмоции под постом о рождении малыша, намекнув на то, что у двух артистов родилась дочь.

«Спасибо Богу, что в моей жизни есть вы и моя сеньорита-вкусняшка», — написала она.

Ранее стало известно, что певец Давид Манукян и его супруга Мари Краймбрери впервые стали родителями. По словам артистов, появление ребенка стало «самым лучшим днем» в их жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского заявили о ряде требований России к Украине на переговорах в Стамбуле

    Путин посетит Сириус

    Умерла звезда «Возвращения Мухтара»

    В Москве заочно осудили наемника ВСУ за участие в конфликте против России

    На iPhone появится возможность удалить Siri

    Российский лес накрыло грибами

    Украинские территории не включили в красные линии на переговорах

    Россиянка заставила маленькую дочь взять нож для расправы над собакой и сняла это на видео

    Мятая одежда стала трендом 2025 года

    Несколько категорий россиян призвали не опасаться повышения тарифов на ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости