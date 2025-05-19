Раскрыли пол ребенка Мари Краймбрери и Давы

Мать Давида Манукяна раскрыла, что у него и Мари Краймбрери родилась дочь

Мать певца Давида Манукяна, известного под псевдонимом Dava, Анна раскрыла пол их с Мари Краймбрери (настоящее имя Марина Жадан) новорожденного ребенка. Об этом женщина написала в комментариях в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манукян выразила свои эмоции под постом о рождении малыша, намекнув на то, что у двух артистов родилась дочь.

«Спасибо Богу, что в моей жизни есть вы и моя сеньорита-вкусняшка», — написала она.

Ранее стало известно, что певец Давид Манукян и его супруга Мари Краймбрери впервые стали родителями. По словам артистов, появление ребенка стало «самым лучшим днем» в их жизни.