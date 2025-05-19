Бывший священник раскрыл секрет дресс-кода для гостей инаугурации нового Папы Римского

Бывший священник Маршалл объяснил дресс-код для гостей на инаугурации Льва XIV

Американский писатель, бывший священник Епископальной церкви Тейлор Маршалл раскрыл секрет дресс-кода для гостей инаугурации нового Папы Римского — Льва XIV. Соответствующий комментарий появился на его странице в X (ранее — Twitter).

Согласно правилам, присутствующие на церемонии должны быть одеты в черную одежду. Однако на инаугурации Льва XIV некоторые знаменитые женщины были замечены в белых платьях. Оказалось, что королева-консорт Испании Летиция, княгиня Монако Шарлен, бывшая королева-консорт Испании София, королева Бельгии Матильда, а также герцогиня Люксембургская Мария-Тереза ​​имели привилегию под названием Le Privilège du Blanc, предполагающую выбор цвета своих нарядов. По словам Маршалла, они вошли в группу избранных католичек королевского происхождения, которые обязаны носить при Папе Римском белую одежду вместо традиционной черной.

«Это напоминание о том, что Католическая церковь предъявляет высокие требования к одежде мирян и признает католических монархов неотъемлемой частью христианского мира. Le Privilège du Blanc — это не просто белые платья. Это важное напоминание об истории христианского мира», — объяснил публицист.

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