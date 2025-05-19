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14:00, 19 мая 2025Моя странаЭксклюзив

Раскрыт топ направлений для отдыха в России летом

Приморье и Алтай вошли в топ направлений для отдыха летом
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Татьяна Валько / ТАСС

Приморье и Алтай вошли в топ направлений для отдыха летом. Рейтинг самых популярных у путешественников регионов России раскрыли аналитики сервиса бронирования «Отелло», материал есть у «Ленты.ру».

В тройку самых востребованных направлений с 1 июня по 31 августа вошли Санкт-Петербург (18 процентов бронирований), Краснодарский край (16 процентов) и Москва (10 процентов).

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Кроме того, многие россияне поедут в Калининградскую область (в основном в Калининград и Зеленоградск), Татарстан (Казань), Приморский край (Владивосток), Нижегородскую область, Республику Алтай, Ставропольский край (Кисловодск) и Дагестан (Махачкалу).

Отмечается, что бюджетнее всего этим летом можно отдохнуть в Ставропольском крае, где средний чек за одну ночь составляет 5,7 тысячи рублей. А самый дорогой отпуск будет в Калининградской области — в среднем 9,1 тысячи рублей за ночь.

Ранее путешественникам раскрыли самые дешевые города для отдыха летом. В списке оказались Иркутск и Махачкала.

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