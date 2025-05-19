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13:16, 19 мая 2025Ценности

Раскрыта истинная причина запрета откровенных нарядов на Каннском кинофестивале

Платье модели Беллы Хадид в 2024 году стало причиной нового дресс-кода в Каннах
Мария Винар

Фото: Serge Arnal / Globallookpress.com

Журналисты The Sun раскрыли истинную причину запрета откровенных нарядов на Каннском кинофестивале. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Собеседники портала рассказали, что поводом для введения новых правил стал выход американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид на красную дорожку в 2024 году. Известно, что тогда манекенщица предстала перед публикой в прозрачном платье люксового бренда Saint Laurent, отказавшись при этом от бюстгальтера.

«Приглашенным звездам была разослана служебная записка, чтобы они могли видеть, что уместно, а что нет для красной дорожки. Обнаженное платье Беллы стало примером того, что противоречит новому дресс-коду. Организаторы не хотят мешать знаменитостям самовыражаться, но в то же время хотят, чтобы они не выглядели полностью голыми», — объяснили инсайдеры.

Ранее сообщалось, что немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вновь нарушила новый дресс-код Каннского кинофестиваля.

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