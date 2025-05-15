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10:47, 15 мая 2025Ценности

Хайди Клум вновь нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля платьем с глубоким декольте

Хайди Клум в платье с глубоким декольте нарушила дресс-код Каннского фестиваля
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вновь нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля, запрещающий выходить на дорожку в откровенных нарядах. Снимки публикует RCFA.

51-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Миссия невыполнима 8» в блестящем вечернем платье из кутюрной коллекции модного дома Elie Saab. Наряд с небольшим шлейфом украшали глубокое V-образное декольте и прозрачные вставки, которые оголяли тело манекенщицы.

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13 мая 2025

78-й Каннский кинофестиваль стартовал на Лазурном Берегу 13 мая. Гостями мероприятия стали супермодели Ирина Шейк, Хайди Клум, актриса Ева Лонгория и другие. На это раз организаторы запретили знаменитостям появляться в «голых» нарядах на ковровой дорожке.

Ранее Белла Хадид в оголяющем грудь платье также нарушила дресс-код Каннского фестиваля.

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