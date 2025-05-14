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09:46, 14 мая 2025Ценности

Белла Хадид в оголяющем грудь платье нарушила дресс-код Каннского фестиваля

Екатерина Ештокина
СюжетКаннский кинофестиваль

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном образе нарушила дресс-код Каннского фестиваля. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица прибыла на кинофестиваль в черном облегающем платье длины миди с разрезом до бедра. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично оголив грудь.

В качестве обуви она выбрала босоножки на высоком каблуке. Вдобавок знаменитость надела крупные серьги с зеленым камнем и распустила волосы, демонстрируя новый имидж.

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Ранее в мае сообщалось, что звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале.

78-й Каннский кинофестиваль стартовал на Лазурном Берегу 13 мая. Гостями мероприятия стали супермодели Ирина Шейк, Хайди Клум, актриса Ева Лонгория и другие.

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