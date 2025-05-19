Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:44, 19 мая 2025Мир

Раскрыта позиция Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

Bloomberg: Трамп может поддержать законопроект о санкциях против России
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kent Nishimura / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп может поддержать законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Американские чиновники в частном порядке сообщили европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность одобрения [подготовленного Грэмом] законопроекта о санкциях, (...) если Россия не пойдет на уступки [по Украине]», — говорится в материале.

Издание отмечает, что в ходе предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп может проинформировать его о том, что не сможет помешать одобрению этой инициативы при отсутствии прогресса в мирных переговорах.

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным, который состоится 19 мая в 10:00 мск. Президент США уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта позиция Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

    Раскрыта причина падения гимнастки в российском цирке с «Колеса смелости»

    В российском регионе задержали фанатку «битцевского маньяка» за расправу над малолетней

    Органист Папской базилики в Мадриде назвал причину переезда в Россию

    Россиянина отправили в колонию за оправдание терроризма

    Пробуждения среди ночи назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

    Росгвардейцы ликвидировали использовавшийся для логистики ВСУ украинский багги

    В США рассказали о беспокоящей Украину российской «Бандероли»

    Россиянин полгода прожил в квартире с телом возлюбленной

    Ольга Серябкина снялась без штанов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости