Раскрыта стоимость отдыха «все включено» в лучших люксовых отелях Турции

АТОР раскрыл стоимость отдыха в 10 лучших отелях Турции из рейтинга Tripadvisor

Платформа Tripadvisor опубликовала ежегодный топ-10 отелей «все включено» Турции, которые стали победителями премии Travelers' Choice Awards. Стоимость отдыха в лучших люксовых гостиницах раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На первой строчке рейтинга Tripadvisor оказался Rixos Premium Belek в Белеке. Тур в этот отель на семь ночей с вылетом из Москвы 21 июня стоит от 589,7 тысячи рублей за двоих. Аналогичная поездка в Lujo Hotel Bodrum (2 место) стоит от 888,5 тысячи.

В пятерку лучших отелей также вошли четырехзвездочные Barut Andiz в Сиде (303,9 тысячи рублей), Robinson Sarigerme Park (303,5 тысячи) и Xperia Grand Bali в Аланье (229,3 тысячи рублей).

Кроме того, в списке оказались Sea Life Family Resort в Анталье (209,8 тысячи рублей за семидневный тур), Club Med Palmiye в Кемере (449,6 тысячи), Seaden Quality Resort & Spa в Сиде (362,9 тысячи), Susesi Luxury Resort в Белеке (291 тысячи) и анталийский Porto Bello Hotel Resort & Spa (216,9 тысячи).

Ранее сообщалось, что российский путешественник заплатил за авиабилет больше миллиона рублей. Столько стоил перелет в турецкий Миляс летом.