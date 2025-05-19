Раскрыто «приданое» сына главной свахи России

Shot: Сын Розы Сябитовой Денис владеет двумя квартирами в Москве и машиной LADA

Сын телеведущей Розы Сябитовой Денис владеет двумя квартирами в Москве и ездит на синей LADA Granta. О так называемом приданом сына главной свахи России стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, первое жилье находится в районе Чертаново на юге столицы. Квартиру площадью 40 квадратных метров оценивают в 10 миллионов рублей. Помимо нее, у сына звезды телешоу «Давай поженимся!» есть «трешка» в Савеловском районе Москвы стоимостью 25 миллионов рублей.

Передвигается Денис Сябитов на синем автомобиле LADA Granta 2018 года. Практически все время 35-летний мужчина проводит с матерью. У Сябитова были попытки жениться на женщине с двумя детьми, но брак не состоялся из-за негодования Розы.

Ранее Роза Сябитова раскрыла размер своей пенсии. По словам телеведущей, выплата составляет 18 тысяч рублей, так как у нее нет московских надбавок.