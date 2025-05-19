Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:56, 19 мая 2025Экономика

Раскрыто «приданое» сына главной свахи России

Shot: Сын Розы Сябитовой Денис владеет двумя квартирами в Москве и машиной LADA
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: шоу «Сокровище императора 2»

Сын телеведущей Розы Сябитовой Денис владеет двумя квартирами в Москве и ездит на синей LADA Granta. О так называемом приданом сына главной свахи России стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, первое жилье находится в районе Чертаново на юге столицы. Квартиру площадью 40 квадратных метров оценивают в 10 миллионов рублей. Помимо нее, у сына звезды телешоу «Давай поженимся!» есть «трешка» в Савеловском районе Москвы стоимостью 25 миллионов рублей.

Передвигается Денис Сябитов на синем автомобиле LADA Granta 2018 года. Практически все время 35-летний мужчина проводит с матерью. У Сябитова были попытки жениться на женщине с двумя детьми, но брак не состоялся из-за негодования Розы.

Ранее Роза Сябитова раскрыла размер своей пенсии. По словам телеведущей, выплата составляет 18 тысяч рублей, так как у нее нет московских надбавок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Драпанули в Болгарию». Два участника украинской делегации сбежали во время переговоров в Турции. Что об этом известно?

    Украинских пилотов отправили в колонию за подготовку терактов в России

    Производитель вагонов в России объявил о сокращении выпуска

    Поляки заявили о задержании следовавшей в Россию партии шин для Boeing

    Аналитик рассказал о стратегическом успехе российских войск

    В Белом доме описали встречу Зеленского и Вэнса двумя словами

    Трамп созвонился с Путиным

    В российском регионе братья-близнецы избили знакомого тростью и подожгли

    Раскрыты самые популярные у иностранцев направления для путешествий по России

    Врач предостерегла от запивания таблеток одним соком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости