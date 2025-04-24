Раскрыт размер пенсии ведущей «Давай поженимся!»

KP.RU: Телеведущая Роза Сябитова получает пенсию в размере 18 тысяч рублей

Телеведущая и сваха в программе «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, какую пенсию она получает. Размер выплаты она раскрыла изданию KP.RU.

По словам Сябитовой, ее пенсия составляет 18 тысяч рублей. «Сейчас еще повысили, раньше меньше была. Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка. Я переехала в Подмосковье. Поэтому надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет», — объяснила телесваха.

Она добавила, что не тратит деньги, полученные от государства, но уточнила, что не копит на что-то конкретное. «Плюс, конечно, работа — буду работать до последнего», — отметила телеведущая.

Ранее стало известно, какую пенсию получает ведущий шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович. «У Леонида Аркадьевича с этим вопросом все хорошо, он достаточно обеспеченный», — заявил креативный продюсер Сергей Дворцов. Он добавил, что размер пенсии у звезд, живущих в Москве, может составлять до 80 тысяч рублей.