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10:30, 19 мая 2025Среда обитания

Раскрыты опасности офисных стульев для здоровья

Врач Савосина: Неправильный офисный стул может привести к проблемам со здоровьем
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

Неправильно подобранный офисный стул может стать причиной различных проблем со здоровьем. Опасности привычного предмета мебели раскрыла врач, тренер ЛФК, реабилитолог и основатель школы функционального фитнеса Леля Савосина в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам эксперта, положение «сидя» неестественно для человека, суставы которого рассчитаны на движение. Длительное сиденье на стуле приводит не только к грыжам, протрузиям и варикозу, но также к нарушению зрения из-за перенапряжения и сдавливания шейного отдела, выпадению волос при ухудшении кровоснабжения кожи головы и проблемам с щитовидной железой в результате застоя в шее.

Кроме того, у человека могут ослабнуть мышцы тазового дна, нарушиться работа дыхательной и пищеварительной систем. Существует риск застоя в малом тазу, который приводит к миомам, простатиту и другим заболеваниям. Также может увеличиться уровень усталости и снизиться концентрация.

Савосина рекомендовала учитывать индивидуальные параметры тела при подборе офисного стула. Хороший стул должен регулироваться по высоте, поддерживать поясницу, обеспечивать прямой угол в тазобедренных и коленных суставах, не давить на подколенную область, а также быть умеренно жестким. Во время использования руки должны опираться на подлокотники, запястья — на стол. При этом локти не должны быть согнуты более чем на 90 градусов, а под пятки стоит поместить подставку.

Врач подчеркнула, что правильно подобранный стул не отменяется необходимости переодически двигаться. Она посоветовала делать перерыв на разминку каждые один-два часа.

Ранее эндокринолог Чадина перечислила скрытые признаки гормонального сбоя. По ее словам, на проблемы может указывать постоянная усталость.

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