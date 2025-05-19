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11:29, 19 мая 2025Силовые структуры

Росгвардейцы ликвидировали использовавшийся для логистики ВСУ украинский багги

В Черниговской области спецназ Росгвардии уничтожил багги ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Росгвардии

В Черниговской области спецназ Росгвардии ликвидировал технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, спецназовцы заметили возле одного из населенных пунктов замаскированный багги (легкий вездеход) противника. Росгвардия подняла в небо ударный беспилотник и нанесла удар по автомобилю. Отмечается, что машина использовалась для ротации украинских сил на передовой, подвоза боеприпасов и продовольствия.

12 мая на Черниговском направлении спецназу Росгвардии удалось ликвидировать пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ.

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