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20:07, 19 мая 2025Экономика

Россиянам назвали пять неочевидных ошибок в ремонте

Эксперт Васильев: Выпадающие розетки станут обидной ошибкой в ремонте
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Выпадающие розетки и трещины после заливки стяжки пола станут обидными ошибками при ремонте квартир. Пять неочевидных моментов, о которых многие забывают, назвали россиянам опрошенные aif.ru эксперты.

Генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, что при заливке стяжки пола нужно использовать демпферную ленту — ей нужно проклеить периметр помещения перед началом работ. Тогда после нагрева и усадки материала не появятся трещины.

Кроме того, часто при ремонте жилья неправильно стыкуют разнофактурные материалы. «Например, при укладке плитки рядом с ламинатом или паркетом обязательно нужен компенсационный шов, так как у материалов разное температурное расширение», — пояснил специалист и добавил, что в противном случае могут появиться щели.

Часто по окончании работ выясняется, что розетки вываливаются из стены. Так бывает, если они установлены в гипсокартон без дополнительного усиления, уточнил эксперт. «Если используются листы гипсокартона, то нужны не обычные подрозетники, а с прижимными лапками», — подчеркнул Васильев.

Ведущий инженер-проектировщик компании «Роквул» Андрей Петров добавил, что россияне ошибочно утепляют квартиры и частные дома «на глаз» и занимаются шумоизоляцией в последнюю очередь.

Ранее стало известно, что средний чек покупки товаров для ремонта за последние 12 месяцев вырос на 5,7 процента, до 4,38 тысячи рублей.

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