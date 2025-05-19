Россиянам назвали пять неочевидных ошибок в ремонте

Эксперт Васильев: Выпадающие розетки станут обидной ошибкой в ремонте

Выпадающие розетки и трещины после заливки стяжки пола станут обидными ошибками при ремонте квартир. Пять неочевидных моментов, о которых многие забывают, назвали россиянам опрошенные aif.ru эксперты.

Генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, что при заливке стяжки пола нужно использовать демпферную ленту — ей нужно проклеить периметр помещения перед началом работ. Тогда после нагрева и усадки материала не появятся трещины.

Кроме того, часто при ремонте жилья неправильно стыкуют разнофактурные материалы. «Например, при укладке плитки рядом с ламинатом или паркетом обязательно нужен компенсационный шов, так как у материалов разное температурное расширение», — пояснил специалист и добавил, что в противном случае могут появиться щели.

Часто по окончании работ выясняется, что розетки вываливаются из стены. Так бывает, если они установлены в гипсокартон без дополнительного усиления, уточнил эксперт. «Если используются листы гипсокартона, то нужны не обычные подрозетники, а с прижимными лапками», — подчеркнул Васильев.

Ведущий инженер-проектировщик компании «Роквул» Андрей Петров добавил, что россияне ошибочно утепляют квартиры и частные дома «на глаз» и занимаются шумоизоляцией в последнюю очередь.

Ранее стало известно, что средний чек покупки товаров для ремонта за последние 12 месяцев вырос на 5,7 процента, до 4,38 тысячи рублей.