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18:05, 19 мая 2025Экономика

В России подорожали товары для ремонта

«Лемана Про»: Средний чек покупки товаров для ремонта за год вырос на 5,7 %
Мария Черкасова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Средний чек покупки товаров для ремонта за последние 12 месяцев вырос на 5,7 процента, до 4,38 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты сети магазинов товаров для дома «Лемана Про».

Чек вырос преимущественно за счет увеличения средней цены. Структура покупок осталась стабильной — количество товаров в чеке практически не изменилось. В сегменте стройматериалов зафиксирован рост цен на 10 процентов, а в категории сантехники — на 85 процентов.

При этом в нескольких категориях строительных товаров цены были снижены или стабилизировались. Так, стоимость инструментов снизилась на 3 процента (средний чек — почти 1,3 тысячи рублей), стоимость товаров в сегменте «освещение» упала на 1 процент (1,8 тысячи рублей). На скобяные изделия, электротовары и водоснабжение рост цен не превысил 1-3 процентов.

Ранее россиянам напомнили, что в обязательный для хранения дома набор инструментов должны входить отвертки PH2 и PZ, гаечный ключ, молоток, плоскогубцы, рулетка, уровень, канцелярский нож, дрель или перфоратор. Также могут пригодиться ножовка по металлу и индикаторная отвертка.

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