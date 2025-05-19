Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:22, 19 мая 2025Экономика

Россияне массово отказались от ипотеки

«Дом.РФ»: Выдачи ипотеки в России упали на 48 % с начала года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В 2025 году россияне массово отказались от ипотеки — выдача кредитов на жилье с начала года по 7 мая упала на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Такие данные приводит институт развития «Дом.РФ», пишет ТАСС.

Всего за этот период в стране выдали 224 тысячи кредитов на общую сумму в 949 миллиардов рублей. В денежном выражении показатель уступает 2024 году 41 процент.

В первую неделю мая россиянам выдали всего 9000 ипотек на 40 миллиардов рублей — это на 45 процентов меньше по количеству и на 38 процентов меньше в денежном выражении, чем в тот же период годом ранее, отметили специалисты.

Ранее стало известно, что средний чек по ипотеке в России достиг рекордной суммы — 4,4 миллиона рублей. Между тем максимального значения достиг и срок кредитования — почти 26 лет. По данным Центробанка, такая динамика не останавливает россиян перед оформлением кредитов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Путиным

    В Челябинске врачи спасли 77-летнего итальянца

    Терапевт рассказала об опасности поцелуев для некоторых людей

    Суды, расследования и вмешательство спецслужб. Почему выступавшие против Украины кандидаты не смогли стать президентом Румынии?

    В Москве мать на инвалидной коляске не пустили к дочери в детский центр

    В Windows научились отключать антивирус

    В дорогой картошке в России обвинили ленивую молодежь

    Турист употребил наркотики в ночном клубе Европы и не выжил

    «Локомотив» оказался в шаге от завоевания Кубка Гагарина

    В российский город привезут часть Пояса Пресвятой Богородицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости