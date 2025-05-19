«Дом.РФ»: Выдачи ипотеки в России упали на 48 % с начала года

В 2025 году россияне массово отказались от ипотеки — выдача кредитов на жилье с начала года по 7 мая упала на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Такие данные приводит институт развития «Дом.РФ», пишет ТАСС.

Всего за этот период в стране выдали 224 тысячи кредитов на общую сумму в 949 миллиардов рублей. В денежном выражении показатель уступает 2024 году 41 процент.

В первую неделю мая россиянам выдали всего 9000 ипотек на 40 миллиардов рублей — это на 45 процентов меньше по количеству и на 38 процентов меньше в денежном выражении, чем в тот же период годом ранее, отметили специалисты.

Ранее стало известно, что средний чек по ипотеке в России достиг рекордной суммы — 4,4 миллиона рублей. Между тем максимального значения достиг и срок кредитования — почти 26 лет. По данным Центробанка, такая динамика не останавливает россиян перед оформлением кредитов.