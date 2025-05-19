ГЖА.рф: Спрос россиян на жилье для получения ВНЖ в Турции упал на 37,2 %

За неполный 2025 год российский спрос на покупку жилья в Турции с целью получения ВНЖ или гражданства упал на 37,2 процента год к году. О том, что россияне передумали переезжать в одну страну, «Ленте.ру» рассказали эксперты агентства недвижимости ГЖА.рф.

Сейчас заинтересованность жителей России в приобретении турецкой недвижимости для легализации находится на самом низком уровне с начала 2020 года. В минувшем апреле спрос вырос на 5,5 процента относительно марта, однако оказался на 35,6 процента ниже показателя апреля 2024 года.

Эксперты связывают такую динамику с усилением контроля за миграцией турецкими властями, а также с ухудшением экономической ситуации в стране. С октября 2024 года минимальный порог стоимости недвижимости для оформления ВНЖ вырос с 50-75 тысяч долларов до 200 тысяч долларов, из-за чего покупка жилья перестала быть быстрым и доступным способом получить официальный статус.

Ранее стала известна стоимость самого дешевого вторичного жилья в популярных у россиян городах Турции. Так, наиболее доступная квартира в Стамбуле обойдется в 5,5 миллиона рублей.