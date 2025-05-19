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16:24, 19 мая 2025Силовые структуры

Россиянин назвал себя участником СВО и жестко избил стоявшую с ним в очереди женщину

В Екатеринбурге назвавший себя участником СВО мужчина избил женщину в магазине
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: E1.RU

В одном из супермаркетов Екатеринбурга мужчина назвал себя участником спецоперации (СВО) и жестко избил стоявшую с ним в очереди женщину. Об этом сообщает E1.RU.

Сначала местный житель начал хамить женщине, а потом бросил пакет и стал ее избивать. Во время преступления он заявил, что является участником СВО, поэтому никакого наказания ему не будет.

Пострадавшая зафиксировала побои. Она сказала, что теперь боится за свою жизнь, так как нападавший живет недалеко от нее и уже угрожал ей. В полиции Екатеринбурга заявили, что к ним пострадавшая не обращалась.

Ранее жительница Челябинской области заявила об избиении 20-летнего сына-срочника в воинской части в Приморье.

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