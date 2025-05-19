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11:27, 19 мая 2025Россия

Россиянин полгода прожил в квартире с телом возлюбленной

Житель Набережных Челнов полгода прожил в квартире с телом возлюбленной
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Набережных Челнов полгода прожил в квартире с телом возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

47-летняя россиянка страдала от тяжелой болезни. Когда ее не стало, мужчина не стал сообщать об этом — он хотел быть похороненным вместе с нею. Когда у него это не получилось, челнинец замотал тело в целлофановый пакет, оставив его в квартире.

Спустя некоторое время соседи стали жаловаться на неприятный запах. После их обращения в полицию сотрудники нашли его источник — разлагающееся тело в квартире.

Ранее житель Москвы шесть дней прожил с телом жены. Как сообщил вызвавший спасателей мужчина, у его супруги был рак, однако правоохранители начали проверку с целью установить все обстоятельства случившегося.

ЖЗЛ
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