Россиянин получил ранение головы после обстрела ВСУ

Житель Курской области получил ранение головы после обстрела деревни Кекино Глушковского района Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.
По данным губернатора, 54-летний россиянин обратился к медикам не сразу, а по прошествии времени, когда почувствовал себя хуже.
Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму, осколочные ранения головы и шеи. Как уточнил Хинштейн, в ближайшее время мужчину переведут в Курскую областную больницу.
Об обстреле населенного пункта стало известно днем в понедельник, 19 мая. Сообщалось, что дрон ВСУ ударил по двум автомобилям. В результате один из них был полностью уничтожен, второй — посечен осколками.