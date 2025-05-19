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16:15, 19 мая 2025Россия

Россиянин получил ранение головы после обстрела ВСУ

Хинштейн: Житель Курской области ранен после обстрела ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Житель Курской области получил ранение головы после обстрела деревни Кекино Глушковского района Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

По данным губернатора, 54-летний россиянин обратился к медикам не сразу, а по прошествии времени, когда почувствовал себя хуже.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму, осколочные ранения головы и шеи. Как уточнил Хинштейн, в ближайшее время мужчину переведут в Курскую областную больницу.

Об обстреле населенного пункта стало известно днем в понедельник, 19 мая. Сообщалось, что дрон ВСУ ударил по двум автомобилям. В результате один из них был полностью уничтожен, второй — посечен осколками.

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