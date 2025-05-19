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13:27, 19 мая 2025Россия

В России половина здания детсада оказалась полностью разрушена из-за удара ВСУ

Хинштейн: В Коренево из-за удара ВСУ полностью разрушена половина здания детсада
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Коренево Курской области половина здания детсада оказалась полностью разрушена из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Один удар пришелся на поселок Коренево Кореневского района. В результате обстрела полностью разрушена половина здания детского сада», — рассказал Хинштейн, добавив, что никто не пострадал.

По данным губернатора, под удар также попал населенный пункт Кекино в Глушковском районе, где беспилотник ВСУ ударил по двум автомобилям. В результате один из них был полностью уничтожен, второй — посечен осколками. Пострадавших удалось избежать.

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