В России половина здания детсада оказалась полностью разрушена из-за удара ВСУ

Хинштейн: В Коренево из-за удара ВСУ полностью разрушена половина здания детсада

В Коренево Курской области половина здания детсада оказалась полностью разрушена из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Один удар пришелся на поселок Коренево Кореневского района. В результате обстрела полностью разрушена половина здания детского сада», — рассказал Хинштейн, добавив, что никто не пострадал.

По данным губернатора, под удар также попал населенный пункт Кекино в Глушковском районе, где беспилотник ВСУ ударил по двум автомобилям. В результате один из них был полностью уничтожен, второй — посечен осколками. Пострадавших удалось избежать.