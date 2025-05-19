Россиянин ранил из травматического оружия подростка

Во Владивостоке мужчина ранил из оружия подростка, распылившего перцовый баллон

Во Владивостоке 30-летний мужчина выстрелил из травматического оружия в 17-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, во дворе дома группа подростков поссорилась с мужчиной. Конфликт перерос в драку. Один из участников инцидента распылил перцовый баллончик в лицо оппонента. В ответ тот выстрелил из травматического оружия.

В полицию обратилась очевидица драки. Сотрудники приехали и опросили всех участников конфликта. Житель Владивостока получил химический ожог глаза, а 17-летний подросток был госпитализирован. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Красноярске 30-летний местный житель зашел в продуктовый магазин и, угрожая продавцу сигнальным пистолетом, похитил бутылку пива.