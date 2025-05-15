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14:27, 15 мая 2025Силовые структуры

Россиянин с пистолетом ворвался в магазин, угрожал продавцу и похитил лишь один товар

В Красноярске мужчина угрожал продавцу пистолетом ради кражи бутылки пива
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске 30-летний местный житель зашел в продуктовый магазин и, угрожая продавцу сигнальным пистолетом, похитил бутылку пива. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В этот момент рядом с магазином были сотрудники полиции, которые услышали крики о помощи, а потом увидели выбежавшего из торговой точки мужчину. Они сразу же его задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ. В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

Ранее дерзкое ограбление ювелирного магазина «Золотой» в поселке Ванино Хабаровского края попало на видео.

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