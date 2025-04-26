Дерзкое ограбление ювелирного магазина в российском поселке попало на видео

18-летний россиянин дерзко ограбил ювелирный магазин в поселке и попал на видео

Дерзкое ограбление ювелирного магазина «Золотой» в поселке Ванино Хабаровского края попало на видео. Соответствующие кадры приводит Telegram-канал «112».

18-летний россиянин подъехал к магазину на мотоцикле. Молодой человек ворвался в помещение и напал на охранника, распылив ему в глаза перцовый балончик. После этого он разбил витрины топором и в спешке разложил ювелирные изделия по карманам.

Как только грабитель захотел покинуть место преступления, к магазину подъехала неизвестная женщина на внедорожнике. Она начала таранить мотоцикл молодого человека. К этому моменту охранник пришел в себя и задержал преступника. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Бурятии россиянин с игрушечным пистолетом пошел на ограбление магазина ради бутылки водки.