Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:08, 26 апреля 2025Силовые структуры

Дерзкое ограбление ювелирного магазина в российском поселке попало на видео

18-летний россиянин дерзко ограбил ювелирный магазин в поселке и попал на видео
Мария Винар

Дерзкое ограбление ювелирного магазина «Золотой» в поселке Ванино Хабаровского края попало на видео. Соответствующие кадры приводит Telegram-канал «112».

18-летний россиянин подъехал к магазину на мотоцикле. Молодой человек ворвался в помещение и напал на охранника, распылив ему в глаза перцовый балончик. После этого он разбил витрины топором и в спешке разложил ювелирные изделия по карманам.

Как только грабитель захотел покинуть место преступления, к магазину подъехала неизвестная женщина на внедорожнике. Она начала таранить мотоцикл молодого человека. К этому моменту охранник пришел в себя и задержал преступника. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Бурятии россиянин с игрушечным пистолетом пошел на ограбление магазина ради бутылки водки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Раскрыты подробности убийства генерал-лейтенанта Москалика

    Захарова после освобождения Курской области заявила о боевом братстве России и КНДР

    Серию землетрясений зафиксировали в Крыму

    Трамп отреагировал на идею вернуть Украине потерянные территории

    Семак оценил ничью в матче с «Динамо»

    В МИД России улучили в лукавстве посла Франции

    В России объяснили готовность Москвы к диалогу с Киевом без предварительных условий

    Волочкова исполнит песню Пугачевой на свадьбе дочери

    «Локомотив» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости