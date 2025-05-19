Россиянин расправился с другом девять лет назад и сбросил его тело в Баренцево море

В Башкирии задержан мужчина, убивший приятеля и сбросивший тело в Баренцево море

В Башкирии полицейские задержали мужчину, подозреваемого в расправе над приятелем девять лет назад. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, в Мотовском заливе Баренцева моря был найден скелет. Сначала выяснилось, что останки принадлежат мужчине, который пропал без вести в 2016 году, а вскоре сотрудники правоохранительных органов вышли на след подозреваемого.

Им оказался россиянин 1983 года рождения, который ранее жил в Мурманской области. Предварительно, между мужчинами произошел конфликт во время застолья, в результате чего злоумышленник расправился с приятелем. После этого он привязал к телу друга металлический груз и сбросил его в море.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105(«Убийство») УК РФ. Фигурант арестован.

Ранее в Брянске раскрыли совершенную более 30 лет назад расправу над мужчиной.