В российском городе раскрыли совершенную более 30 лет назад расправу над мужчиной

В Брянске раскрыли совершенное более 30 лет назад убийство

В Брянске раскрыли совершенную более 30 лет назад расправу над мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, вечером 10 октября 1994 года в полицию поступило сообщение, что в Брянской больнице не стало пациента, доставленного туда с проникающим колотым ранением шеи и грудной клетки. Сразу установить причастного к данному преступлению не удалось.

Следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции дополнительно изучили материалы дела и установили, что преступление было совершено мужчиной из Свердловской области, который приехал в Брянск осенью 1994 года. Один из свидетелей рассказал, что он на машине привез своих знакомых из Нижнего Тагила для совершения разбойных нападений.

10 октября группа молодых людей распивала спиртные напитки на одной из улиц в поселке Большое Полпино и высказала оскорбления в адрес проходящих мимо мужчин. Это стало поводом для выяснения отношений и драки, в ходе которой один из жителей Нижнего Тагила нанес несколько ударов ножом одному из оппонентов. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Причастность нападавшего подтверждена, и материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в России пожизненно осужденный сознался в расправе над женщиной с помощью шелкового платка.

