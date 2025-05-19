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15:35, 19 мая 2025Россия

Россиянин разбил голову бутылкой зашедшему в подъезд 12-летнему школьнику

Житель Красноярска разбил голову бутылкой зашедшему в подъезд школьнику
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Житель Красноярска разбил голову бутылкой 12-летнему школьнику, зашедшему с друзьями в подъезд дома на улице Щорса. Об этом стало известно региональному порталу Ngs24.ru.

В полиции в российском городе отметили, что мальчик вместе с товарищами поднялся на верхний этаж. Там несовершеннолетние решили поесть, это не понравилось одной из жительниц. Женщина сделала ребятам замечание.

Спустя некоторое время учащиеся засобирались домой. Когда дети направились к выходу, их настиг мужчина. Он ударил одного из школьников по голове.

У мальчика — ушибленная рана волосистой части головы, пояснила представительница красноярской полиции. Его обидчика ищут.

Ранее сообщалось, что в Токсово Ленинградской области мужчина избил двух подростков из-за громкой езды на мотоколяске по поселку. Юноши получили закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ссадины и синяки.

ЖЗЛ
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