Россиянин с криками «мне ничего не будет» избил девушку в супермаркете и попал на видео

Е1.ru: Екатеринбуржец беспричинно избил девушку на кассе в супермаркете

Житель Екатеринбурга с криками «мне ничего не будет» напал на девушку на кассе в супермаркете. По словам пострадавшей, незнакомец избил ее беспричинно. Действия неадекватного мужчины попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как мужчина, стоя в очереди на оплату, начинает кричать на покупательницу. Он швыряет в лицо горожанки бутылку.

Пострадавшая призналась, что неадекват представлялся военным. После стычки она зафиксировала побои. У девушки остался синяк под глазом, и периодически возникает головокружение.

Горожанка разузнала, что обидчик проживает в доме рядом с магазином. После конфликта россиянка встретилась с ним еще раз. Вместо извинений слышала только угрозы.

В полиции Екатеринбурга отметили, что к ним пострадавшая не обращалась. Тем не менее по факту инцидента начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области вышедшего за продуктами мужчину жестоко избили.