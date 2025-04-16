Вышедшего за продуктами россиянина жестоко избили возле магазина

В Калининградской области вышедшего за продуктами мужчину жестоко избили

В поселке Доброе в Гурьевском районе Калининградской области мужчину, вышедшего за продуктами, жестоко избили возле магазина «Монетка». Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

На представленном ролике видно, как к россиянину подходят несколько граждан. Между ними завязывается спор. Затем мужчина оказывается на асфальте, ему наносят удары по телу. Прохожие не вмешиваются в потасовку.

Пострадавший отметил, что его обидчики были нетрезвы. Сразу после избиения они сели в машину и скрылись.

Соседи рассказали о случившемся жене мужчины, пара проживает в доме за магазином. Россиянина доставили в больницу со множественными переломами и травмой головы.

Полицейские начали разыскивать хулиганов.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках продавщицы избили вынесшую из магазина 20 пачек сливочного масла женщину.