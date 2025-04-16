Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 16 апреля 2025Россия

Вышедшего за продуктами россиянина жестоко избили возле магазина

В Калининградской области вышедшего за продуктами мужчину жестоко избили
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В поселке Доброе в Гурьевском районе Калининградской области мужчину, вышедшего за продуктами, жестоко избили возле магазина «Монетка». Об этом сообщил Telegram-канал Amber Mash.

На представленном ролике видно, как к россиянину подходят несколько граждан. Между ними завязывается спор. Затем мужчина оказывается на асфальте, ему наносят удары по телу. Прохожие не вмешиваются в потасовку.

Пострадавший отметил, что его обидчики были нетрезвы. Сразу после избиения они сели в машину и скрылись.

Соседи рассказали о случившемся жене мужчины, пара проживает в доме за магазином. Россиянина доставили в больницу со множественными переломами и травмой головы.

Полицейские начали разыскивать хулиганов.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках продавщицы избили вынесшую из магазина 20 пачек сливочного масла женщину.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион впервые атаковали тяжелые беспилотники ВСУ. Целью налета мог быть литейный завод

    Пашинян призвал не включать в конституцию Армении ссылки на Декларацию о независимости

    В Белом доме отреагировали на усилия Европы по Украине словами «сыты по горло»

    Женщина отобрала у дочерей планшеты и оказалась за решеткой за кражу

    В Израиле оценили нормализацию отношений России и США

    В России назвали цель ударов ВСУ по Ивановской области

    Популярный комик рассказал о пользе походов на кладбище

    В Иране заявили о готовности к переговорам с США при одном условии

    Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина в столице США

    В США усомнились в возможности заключения сделок по пошлинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости