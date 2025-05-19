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16:41, 19 мая 2025Силовые структуры

Россиянин вонзил нож в глаз матери из-за неоплаченных коммунальных счетов

Под Пензой задержан мужчина, воткнувший нож в глаз матери за неоплаченный счет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Под Пензой задержан мужчина 1988 года рождения, вонзивший нож в глаз матери из-за неоплаченного коммунального счета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранителям он дал признательные показания.

По данным полиции, задержанный рассказал, что в тот день распивал дома алкоголь, когда в нему подошла пострадавшая. Между ними возникла ссора из-за оплаты счетов электроснабжения. В какой-то момент он разозлился, схватил металлическую клюшку и избил ей мать по голове. После этого он взял нож и ударил в глаз женщине.

Ранее сообщалось, что под Белгородом задержан 18-летний юноша, изрезавший ножом родителей и 15-летнюю сестру из-за ссоры.

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