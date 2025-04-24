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09:32, 24 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин изрезал ножом родителей и сестру-подростка из-за ссоры

Под Белгородом задержан юноша, напавший с ножом на родителей и сестру-подростка
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Под Белгородом задержан 18-летний юноша, изрезавший ножом родителей и 15-летнюю сестру из-за ссоры. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным телеканала, ЧП произошло 21 апреля в поселке Разумное. Молодой человек поссорился с 55-летним отцом, схватил нож и ранил его, 52-летнюю мать и сестру. Пострадавший смог отобрать у сына нож и ударил его в ответ. Вся семья госпитализирована.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Казани 27-летняя женщина ножницами изрезала 5-летнего сына и сама вызвала полицию.

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