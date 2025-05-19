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11:30, 19 мая 2025Силовые структуры

Россиянина отправили в колонию за оправдание терроризма

ФСБ: В Екатеринбурге суд дал 7 лет мужчине за экстремизм и оправдание терроризма
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Челябинской области ФСБ пресекла деятельность террористического и экстремистского характера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России.

По данным ведомства, в декабре 2024 года сотрудники задержали сторонника идеологии радикального ислама. Он опубликовал в интернете заявления о признании практики терроризма правильной и допустимой. Кроме того, он призывал к экстремизму.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал его виновным по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности») и части 2 статьи 280 («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Россиянин получил семь лет колонии общего режима.

Ранее в Кабардино-Балкарии предъявили обвинение мужчине за пропаганду терроризма.

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