Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 16 мая 2025Силовые структуры

Россиянину предъявили обвинение за публичное оправдание терроризма

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинение мужчине за пропаганду терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинение мужчине за пропаганду терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»).

По данным следствия, в ноябре 2023 года 45-летний обвиняемый в одной из социальных сетей создал аккаунт и размещал в нем публикации для свободного доступа. Они содержали высказывания, оправдывающие террористическую деятельность и пропагандирующие распространение идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России.

Его деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия на закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что мужчина призывал к посягательству на жизнь главы Дагестана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военные, разведчики и только один дипломат. Кого Зеленский отправил на переговоры в Стамбул и какие задачи им поставили?

    Валиева посетила матч Кубка России вместе с хоккеистом ЦСКА

    Неожиданную находку возрастом 56 миллионов лет сделали в России

    В МИД предупредили Украину о последствиях срыва переговоров в Стамбуле

    Вучич констатировал конец коллективного Запада

    Уголовника из Дагестана задержали за полученный от воров в законе криминальный статус

    Глава МИД Турции остался в зале после начала переговоров России и Украины

    Трамп высказался о планах созвониться с Путиным после переговоров

    Блогеров восхитил отсутствующий в рейтингах популярных для отдыха российский город

    Раскрыт малоизвестный симптом рака кожи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости