Россиянину предъявили обвинение за публичное оправдание терроризма

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинение мужчине за пропаганду терроризма

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинение мужчине за пропаганду терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»).

По данным следствия, в ноябре 2023 года 45-летний обвиняемый в одной из социальных сетей создал аккаунт и размещал в нем публикации для свободного доступа. Они содержали высказывания, оправдывающие террористическую деятельность и пропагандирующие распространение идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России.

Его деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия на закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что мужчина призывал к посягательству на жизнь главы Дагестана.