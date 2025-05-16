Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:58, 16 мая 2025Силовые структуры

Мужчина призывал к посягательству на жизнь главы Дагестана

Суд арестовал жителя Ижевска за призывы к посягательству на главу Дагестана
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Первомайский районный суд Ижевска арестовал 37-летнего местного жителя Ижевска, призывавшего в интернете к посягательству на жизнь главы республики Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина по ходатайству следователя в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), заключен под стражу до 15 июля.

По данным следствия, арестованный, являющийся уроженцем Кыргызстана, в сентябре 2022 года опубликовал пост в паблике «ЗИ — Злой ижевчанин» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении мужчина призывал расправиться с руководителем Дагестана.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кузбасса, который публично призывал к терактам во время Дня Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина назвала предварительные условия для урегулирования конфликта

    Красовский пришел на интервью в косоворотке с признанной нацистской символикой

    В российском регионе мужчина осквернил «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе

    В Кремле рассказали о постоянной связи делегации в Стамбуле с президентом

    На Украине заявили о ряде требований России по переговорам

    На Западе сообщили о панике на Украине из-за слов Трампа о возможных переговорах с Путиным

    В Кремле заявили о международном телефонном разговоре Путина после переговоров

    Россиянин собрался запатентовать «Бомбардиро Крокодило»

    Кремль раскрыл планы Путина в день переговоров с Украиной в Стамбуле

    В Кремле прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости