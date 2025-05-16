Мужчина призывал к посягательству на жизнь главы Дагестана

Суд арестовал жителя Ижевска за призывы к посягательству на главу Дагестана

Первомайский районный суд Ижевска арестовал 37-летнего местного жителя Ижевска, призывавшего в интернете к посягательству на жизнь главы республики Дагестан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина по ходатайству следователя в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), заключен под стражу до 15 июля.

По данным следствия, арестованный, являющийся уроженцем Кыргызстана, в сентябре 2022 года опубликовал пост в паблике «ЗИ — Злой ижевчанин» в соцсети «ВКонтакте». В сообщении мужчина призывал расправиться с руководителем Дагестана.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кузбасса, который публично призывал к терактам во время Дня Победы.