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09:12, 14 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за призывы к терактам во время Дня Победы

ФСБ задержала жителя Кузбасса за призывы к терактам во время Дня Победы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники силовых структур задержали жителя Кузбасса, который публично призывал к терактам во время Дня Победы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, 3 мая мужчина разместил в сети комментарий, призывающий к терактам во время мероприятий к празднованию 9 Мая. Его противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Ярославле мужчину приговорили к 20 годам за оправдание терроризма.

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