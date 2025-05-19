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18:26, 19 мая 2025Путешествия

Россиянка лишилась тура из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД на 230 тысяч рублей

Россиянка засудила МВД на 230 тысяч рублей из-за неверного пола в паспорте
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянка из Краснодарского края лишилась тура за границу из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД на 230 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Уточняется, что опечатку в документе обнаружили прямо в аэропорту в день вылета. Оказалось, что пол владелицы паспорта был указан неверно. Улететь россиянка не смогла, из-за чего решила засудить МВД. В итоге с министерства взыскали сумму в размере 230 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и для погашения убытков.

Похожая ситуация произошла с российским туристом в феврале 2024 года. Он лишился отпуска с семьей в Дубае из-за того, что в его загранпаспорте отсутствовал код пола.

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