Россиянка незаконно захватила две квартиры

Жительница города Урай в Ханты-Мансийском автономном округе незаконно захватила квартиры, которые должны были быть расселены. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на мэрию.
Квартиры находятся по адресу улица 2А, дом 13. Они находились в простое до расселения дома. Россиянка воспользовалась ситуацией и начала использовать помещения без разрешения.
Администрация города подала иск в суд и добилась решения о выселении женщины. Однако гражданка продолжает занимать квартиры. По словам представителей мэрии, уже около полугода судебные приставы не принимают мер по исполнению решения суда, а россиянка отказывается покидать помещения добровольно.
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