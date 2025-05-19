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15:08, 19 мая 2025Экономика

Россиянка незаконно захватила две квартиры

Жительница Урая незаконно захватила две квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница города Урай в Ханты-Мансийском автономном округе незаконно захватила квартиры, которые должны были быть расселены. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на мэрию.

Квартиры находятся по адресу улица 2А, дом 13. Они находились в простое до расселения дома. Россиянка воспользовалась ситуацией и начала использовать помещения без разрешения.

Администрация города подала иск в суд и добилась решения о выселении женщины. Однако гражданка продолжает занимать квартиры. По словам представителей мэрии, уже около полугода судебные приставы не принимают мер по исполнению решения суда, а россиянка отказывается покидать помещения добровольно.

Ранее жительница Москвы под давлением телефонных мошенников лишилась единственного жилья.

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