Пожилая москвичка лишилась единственной квартиры после звонка из «ФСБ»

84-летняя москвичка продала единственное жилье из-за телефонных аферистов

84-летняя жительница Москвы лишилась единственного жилья под давлением телефонных аферистов. Обманную схему раскрывает «Газета.Ru».

Первый звонок от мошенников раздался в начале марта, причем по городскому телефону. Собеседник под именем сотрудника телекоммуникационной компании предложил сверить личные сведения пенсионерки. Имя и дату рождения махинаторы знали заранее, женщине оставалось продиктовать паспортные данные. Такая сверка пожилую москвичку не смутила — накануне она оформила автоплатеж на городской телефон.

На следующий день мошенники позвонили уже на мобильный телефон. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником ФСБ и заявил, что прежде с ней говорили злоумышленники. Более того, выяснив ее личные данные, преступники за день успели завладеть ее квартирой. Ради спасения жилплощади лжесиловик убедил пострадавшую обналичить все накопления. Женщина последовала инструкциям мошенники и сняла с банковских счетов порядка полумиллиона рублей. За каждой порцией наличных «оперативник» отправлял к пенсионерке курьера.

Когда же у москвички не осталось сбережений, подставной правоохранитель пришел в ярость и призвал избавиться от квартиры самой. Предстоящую сделку по продаже он назвал фиктивной: якобы жилье у покупателя заберет государство и отдаст настоящей хозяйке. Сделку контролировал юрист, нанятый махинаторами. Перед каждым ее этапом аферисты созванивались с москвичкой и «психологически поддерживали». Продажа состоялась менее чем через месяц по цене ниже рыночной. Выручку женщина вновь отдала курьеру. Никакие уговоры банковских служащих ее не вразумили.

Покидать квартиру женщина не собиралась, будучи уверенной в фиктивности сделки. Тогда злоумышленники попросили ее временно переехать к другому пострадавшему — такому же пенсионеру, как и она. Обман вскрылся, когда москвичка получила телеграмму с просьбой забрать вещи из проданной квартиры. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее на удочку аферистов попалась 72-летняя жительница Хабаровска. Поверив, что говорит с банковскими служащими, она добровольно рассталась с единственной квартирой стоимостью 4 миллиона рублей.