Российская пенсионерка перевела деньги на неизвестный счет и осталась без жилья

В Хабаровске пенсионерка рассталась с жильем и 4 млн руб. после звонка аферистов

72-летняя жительница Хабаровска добровольно рассталась с единственным жильем после звонка мошенников. Обманную схему раскрывает пресс-служба краевой прокуратуры.

В телефонном разговоре аферисты представились работниками банка и заявили, что злоумышленники получили доступ к счетам пенсионерки. Более того, по словам махинаторов, преступники решили завладеть недвижимостью россиянки и пытаются переоформить ее единственную квартиру на посторонних людей. Под давлением мошенников хабаровчанка решилась на продажу жилья с целью опередить преступников. Сделку провели через риелторское агентство. Выручку в размере четырех миллионов рублей она направила на «безопасный» счет, реквизиты которого ей продиктовали по телефону.

Осознав произошедшее, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на уловку мошенников попалась 73-летняя уборщица из Воронежа. Махинаторы убедили женщину, что ее аккаунт на портале «Госуслуги» оказался взломан. Общая сумма ущерба тогда составила более чем 5,3 миллиона рублей.