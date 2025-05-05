Россиянка поверила в доверенность на финансирование террористов и лишилась квартиры

Жительница Воронежа лишилась квартиры и сбережений из-за мошенников

Жительница Воронежа лишилась квартиры и сбережений, поверив мошенникам. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

73-летняя уборщица медучреждения обратилась в полицию, где рассказала, что в мессенджере с ней связался неизвестный и сообщил о взломе личного кабинета на портале госуслуг и о том, что злоумышленники якобы оформили от ее имени доверенность на финансирование террористов. Чтобы аннулировать документ, он переключил звонок на «сотрудника ФСБ», который, в свою очередь, убедил россиянку в том, что она стала жертвой мошенников и ей необходима помощь специалистов Росфинмониторинга. Вскоре после этого к разговору подключилась женщина, заявившая, что денежные средства жительницы Воронежа «помечены» и их нужно перевести на «безопасный» счет. Выполняя указания собеседницы, потерпевшая закрыла банковский вклад и перевела деньги на указанные ей реквизиты. Туда же она отправила сумму, полученную от продажи сельского дома, который достался ей в наследство.

Через несколько дней женщине вновь позвонил фейковый сотрудник силового ведомства и рассказал, что принадлежащая ей квартира находится в активной продаже некими злоумышленниками. Чтобы спасти имущество, он предложил ей оформить фиктивную сделку купли-продажи недвижимости. В результате женщина в короткие сроки избавилась от жилья, а вырученные от сделки деньги перевела на предоставленные ей реквизиты. После этого аферисты пообещали, что вскоре к ней приедет курьер с документами об отмене проведенной «фиктивной сделки», однако этого так и не случилось. Жительница Воронежа осознала, что потеряла квартиру и сбережения из-за мошенников, лишь когда освободила жилье для новых хозяев. Сумму причиненного ей ущерба оценили более чем в 5,3 миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее стало известно, что жительница Кузбасса, которая хотела переселиться из аварийного жилья, стала жертвой аферистов и потеряла квартиру и 2,6 миллиона рублей.