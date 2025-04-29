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22:32, 29 апреля 2025Экономика

Россиянка хотела переселиться из аварийной квартиры и стала жертвой аферистов

Жительница Кузбасса хотела переселиться из ветхого жилья и потеряла 2,6 млн руб.
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Для 69-летней жительницы Кузбасса переселение из аварийной квартиры обернулось потерей накоплений. В чем заключалась обманная схема, раскрал журнал «Сибдепо».

После того, как квартиру пенсионерки признали опасной для проживания, администрация поставила женщину в очередь на получение новой жилплощади. Данная информация попала в руки аферистов. Воспользовавшись ситуацией, мошенники переселили россиянку в съемное жилье, заявив, что эта квартира стала ее собственностью. Прежнюю жилплощадь они выставили на продажу — сделка обошлась в 2,6 миллиона рублей. Выручку махинаторы присвоили себе, а настоящей владелице выдали фиктивную расписку.

Полиция возбудила уголовное дело. В мошенничестве подозреваются два жителя Анжеро-Судженска. Дело рассматривается в суде. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 3,1 миллиона рублей наложен арест.

Ранее в Минусинске мошенник завладел квартирой инвалида, убедив его, что переселит на равноценную жилплощадь. В итоге законный владелец оказался в старом деревянном доме стоимостью полмиллиона рублей на окраине города.

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