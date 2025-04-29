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15:38, 29 апреля 2025Экономика

Россиянка встала в очередь на замену счетчиков и лишилась двух квартир

Жительница Ленобласти поверила мошенникам и лишилась двух квартир и 6 млн рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Жительница Ленинградской области встала в очередь на замену счетчиков и лишилась двух квартир и шести миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU.

Пенсионерке позвонили неизвестные и представились сотрудниками электрокомпании. Собеседники заявили, что в доме необходимо заменить счетчики электроэнергии. Россиянка поверила мошенникам и назвала код из СМС-сообщения, чтобы якобы встать в очередь на замену приборов учета.

Позже с женщиной связались лжесотрудники МФЦ и сообщили о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». А после россиянку убедили, что неизвестный оформил доверенность на ее квартиру, и полиция пытается поймать мошенника. При этом собеседники запретили говорить на эту тему с близкими, чтобы не нарушить ход дела.

В итоге пенсионерку убедили взять кредит, но в двух банкоматах ей не выдали деньги, после чего карту петербурженке заблокировали. Спустя время аферисты снова вышли на связь и посоветовали фиктивно продать квартиру, чтобы защитить ее от кражи. Так россиянка поступила с двумя принадлежащими ей объектами недвижимости, а вырученные средства передала злоумышленникам.

Ранее по похожей схеме жилья и денег лишилась 69-летняя жительница Семилуков.

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