Россиянка согласилась заменить домофон и лишилась 470 тысяч рублей

Жительницу Салавата обманули на 470 тыс. рублей под предлогом замены домофона

Жительница Салавата согласилась заменить домофон и лишилась 470 тысяч рублей. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.

72-летняя женщина обратилась к полицейским и сообщила, что ее обманули мошенники. По словам россиянки, в мессенджере ей позвонила неизвестная, которая представилась Еленой и попросила назвать код из поступившего СМС, отметив, что он нужен для замены домофона. Не задумываясь, салаватка тут же сообщила его.

Вскоре после этого с ней связался лжесотрудник Росфинмониторинга. Собеседник рассказал, что после того, как россиянка назвала код из СМС, некие злоумышленники пытались похитить ее деньги, однако он смог их «перехватить». По его совету пенсионерка обналичила все свои сбережения — в общей сложности 470 тысяч рублей — и перевела их на указанный ей «безопасный счет». Сразу после этого аферисты перестали выходить с ней на связь. На следующий день, поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее в мае стало известно, что пожилая жительница столицы осталась без единственной квартиры после звонка из «ФСБ».