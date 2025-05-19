Россиянка заставила маленькую дочь взять нож для расправы над собакой и сняла это на видео

В Липецкой области мать издевалась над детьми и угрожала обварить их в кипятке

В Липецкой области жительница садового товарищества под Лебедянью издевалась над малолетними детьми, снимая происходящее на видео. Ролик опубликовал закрытый Telegram-канал «Плохие Новости 18+».

На кадрах видно, как женщина большим количеством мата оскорбляет двоих детей. Одной из дочерей россиянка в нецензурной форме угрожает нанести удар ногой. «Что я вам обещала на утро? Этот, *****[как его], какао с этими, ***** [блин], оладьями? Я вас сейчас кипятком залью, падлы, ***** [твари]», — говорит она.

Затем мать с криком «падла, скотобаза проклятая» будит младшую дочь, которая на вид еще не достигла школьного возраста, и заставляет взять нож для расправы над собакой. Ребенок, не сказав ни слова, выполняет приказ и выходит на улицу. «Слишком хорошо живешь, крыса! Давай резче! Нож взяла, падаль? Иди бери! Пока я тебе в глотку не воткнула», — кричит россиянка.

По информации авторов поста, всего у женщины четверо детей, один из которых имеет инвалидность. По словам соседей, несколько лет назад ее бросил муж, после чего россиянка начала терять над собой контроль.

Следственный комитет Липецкой области сообщил, что начал проверку по факту распространившегося в сети ролика.

Ранее в Кемеровской области жительница Прокопьевска избивала четырехлетнюю дочь, снимая все на видео. Один из роликов она показала своей знакомой. На нем раздетая догола девочка стоит, пока мать фиксирует на камеру синяки, оставшиеся от ударов ремнем. Кроме того, россиянка признается в ненависти к ребенку.