Россиянку дважды изнасиловали на крыше заброшенного дома

В Петербурге мужчина дважды изнасиловал пьяную женщину на крыше дома

В Санкт-Петербурге мужчина дважды изнасиловал 46-летнюю пьяную женщину на крыше заброшенного дома. Об этом сообщает новостной портал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в воскресенье, 18 мая. Ночью пара распивала спиртное на крыше заброшенного здания на Ремесленной улице. Мужчина дважды надругался над знакомой.

По данным источника, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей грудной клетки. Нападавший разыскивается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, насиловавшего подростка в заброшенных зданиях.