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13:19, 19 мая 2025Силовые структуры

Россиянку дважды изнасиловали на крыше заброшенного дома

В Петербурге мужчина дважды изнасиловал пьяную женщину на крыше дома
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мужчина дважды изнасиловал 46-летнюю пьяную женщину на крыше заброшенного дома. Об этом сообщает новостной портал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в воскресенье, 18 мая. Ночью пара распивала спиртное на крыше заброшенного здания на Ремесленной улице. Мужчина дважды надругался над знакомой.

По данным источника, ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей грудной клетки. Нападавший разыскивается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, насиловавшего подростка в заброшенных зданиях.

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