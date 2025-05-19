Российская армия нанесла поражение бригаде береговой обороны ВСУ

ВС РФ нанесли поражение бригаде береговой обороны ВСУ под Запорожьем и Херсоном

Российская армия нанесла поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Блакитное, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Отрадокменка Херсонской области. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары наносили бойцы из подразделения группировки войск «Днепр».

В Минобороны рассказали, что также удалось уничтожить до 30 украинских солдат, автомобиль, три склада боеприпасов и материальных средств противника.

До этого стало известно, что российские войска ударили по аэродромам и складам ВСУ.

Кроме того, системам противовоздушной обороны (ПВО) за сутки удалось сбить пять американских управляемых авиационных бомб JDAM и 127 беспилотников самолетного типа.