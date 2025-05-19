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15:13, 19 мая 2025Россия

Российская школьница ударила младшеклассницу после ссоры в мессенджере и попала на видео

В Иркутской области школьница ударила младшеклассницу после ссоры в мессенджере
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Иркутской области школьница ударила младшеклассницу после ссоры. Конфликт попал на видео, ролик опубликовали в Telegram-канале УМВД по региону.

По данным ведомства, конфликт между девочками возник в мессенджере, после чего они договорились о встрече.

На кадрах видно, как две девочки стоят друг напротив друга, и та, что постарше, с силой наносит пощечину младшей школьнице, требуя извинений. После этого четвероклассница садится на лавку, приложив ладонь к месту удара.

В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. О случившемся она узнала, когда увидела в социальных сетях видео, на котором бьют ее дочь. Ведомство опрашивает участников конфликта, свидетелей и представителей школы.

Предполагаемая зачинщица конфликта ранее попадала в поле зрения правоохранительных органов и состоит на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, уточнили в полиции.

Ранее в Иркутской области школьники заставили младшеклассника встать на колени и побили его, снимая происходящее на видео. Мальчик в этот момент плакал.

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