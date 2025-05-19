Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:29, 19 мая 2025Путешествия

Российская стюардесса назвала главные правила безопасности для девушек в путешествиях

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала главные правила безопасности для путешествующих в одиночку девушек. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика объяснила, что этому обучают всех бортпроводниц, однако другие девушки тоже должны знать, как обезопасить себя. В первую очередь она заметила, что не стоит публиковать свое местоположение в соцсетях. Также стюардесса посоветовала не показывать свое жилье или вид из окна и не раскрывать свой адрес, если якобы курьер хочет привезти анонимный букет цветов.

«Если вы возвращаетесь домой поздно, зайдя в квартиру, не включайте свет сразу. Это может быть самым легким сигналом для человека снаружи, чтобы определить, в какой квартире вы живете», — объяснила она.

Кроме того, по словам бортпроводницы, не следует брать напитки и еду от незнакомцев или оставлять свой бокал без присмотра в заведении.

Ранее другая стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом о конфликте на Украине

    Стала известна тема двухминутных переговоров Зеленского и Трампа

    Трамп высказался о переговорах России и Украины о прекращении конфликта

    Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры России и Украины

    Ведущая новостей прервала прямой эфир и обругала Трампа

    Жители популярных курортов Европы захотели лишить туристов жилья

    Трамп рассказал об информировании Зеленского и лидеров ЕС о звонке Путину

    Неизвестный изнасиловал девушку-инвалида в российском городе

    50-летнюю Яну Рудковскую высмеяли в сети из-за обилия фотошопа на снимке в купальнике

    Xiaomi потратит миллиарды на создание чипов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости