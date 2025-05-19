Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:49, 19 мая 2025Путешествия

Российская стюардесса назвала лучшие лайфхаки для путешествий

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Big Shot Theory / Shutterstock / Fotodom

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала три лучших лайфхака для путешествий. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика посоветовала туристам использовать для конвертации валюты калькулятор на iPhone. Она также рекомендовала отправлять своим близким информацию о рейсах, чтобы они могли проверить возможные задержки и всегда знали, где находится родной человек.

Также бортпроводница отметила, что сервис Google Lens можно использовать для моментального перевода любого текста — нужно лишь навести на него камеру.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп созвонился с Путиным

    В Подмосковье корова завязла в пруду и была спасена

    Под Купянском задержали корректировщика огня ВСУ за шпионаж

    Россиян проинструктировали насчет раздела ипотечной квартиры при разводе

    Турист попытался растлить 12-летнюю девочку в бассейне Сингапура

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Дачникам отсоветовали активно бороться с одним видом вредителей

    В России предложили создать госорган по кибербезопасности

    В Госдуме предложили убрать из Конституции ограничение по срокам президентства

    Распространенная привычка оказалась вредной для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости