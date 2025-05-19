Российская стюардесса назвала лучшие лайфхаки для путешествий

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала три лучших лайфхака для путешествий. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика посоветовала туристам использовать для конвертации валюты калькулятор на iPhone. Она также рекомендовала отправлять своим близким информацию о рейсах, чтобы они могли проверить возможные задержки и всегда знали, где находится родной человек.

Также бортпроводница отметила, что сервис Google Lens можно использовать для моментального перевода любого текста — нужно лишь навести на него камеру.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.

